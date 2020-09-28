Не сумев подобрать пароль, мужчина сдал гаджет в пункт скупки, получив за него 1 000 рублей.

Подозреваемого в хищении телефона из кафе задержали владимирские полицейские. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.К правоохранителям обратилась 44-летняя местная жительница, сообщившая, что неизвестный похитил мобильный телефон, которым пользовался её несовершеннолетний сын. Женщина пояснила, что сын оставил гаджет без присмотра на столе в кафе. Вернувшись, телефон на месте он не обнаружил. Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате была установлена личность подозреваемого, 30-летнего жителя Собинского района.Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что увидел телефон, когда выходил из кафе. Поняв, что за ним никто не наблюдает, он забрал гаджет. Не сумев подобрать пароль, фигурант сдал телефон в пункт скупки, получив 1 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.