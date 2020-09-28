На сегодня в регионе активно болеют 1127 человек.

На сегодня в регионе активно болеют 1127 человек.За последние сутки заболели в десять раз больше жителей, чем выздоровели. 40 человек - против 4.Общее количество заразившихся за время пандемии достигла 7211 человека, из них большинство - 5873 выздоровели.Скончалось 211 больных, за последние 24 часа зафиксированы две новые смерти.Напомним, что Во Владимирской области Губернатор внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В список объектов, где ношение масок обязательно, вошли помещения для проведения брифингов, собраний и других массовых мероприятий. Также находится в маске вновь обязательно в магазинах и общественном транспорте, такси, аптеках, вокзалах .