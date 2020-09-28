Сегодня глава города Владимира Андрей Шохин подписал постановление, согласно которому с 29 сентября 2020 года начинается подача тепла в жилые дома областного центра.

Сегодня глава города Владимира Андрей Шохин подписал постановление, согласно которому с 29 сентября 2020 года начинается подача тепла в жилые дома областного центра.В этом году отопительный сезон начался с 18 сентября с объектов социальной сферы: детских садов, школ, больниц, дворцов культуры и других социальных объектов. Решение о дате включения тепла в конкретном учреждении принимал его руководитель.ГРАФИКвключения систем отопления жилых зданийДата включенияАдресПотребители, отапливаемые от котельных:29.09.2020ООО «Техника-коммунальные системы»,АО «Владгазкомпания»,ОАО ВКХП «Мукомол»,ГБУ ВО «Владимирская Авиабаза»,АО «ВКС» мкр.Лесной,ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»,ООО «ТеплогазВладимир»01.10.2020ООО «Владимиртеплогаз»Потребители, включаемые одновременнос началом ОЗП для социальных объектов18.09.2020 -01.10.2020Включаются потребители от котельных: мкр.Заклязьменский, мкр.Энергетик, мкр.Коммунар.Включаются потребители по адресам от котельных:мкр.Заклязьменский: ул.Восточная, дома 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 7, 8, 9; ул.Зелёная, дома 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16; ул.Лесная, д.10, ул.Новая дома 1, 3, 5; ул.Центральная, дома 2, 4, 6, 8, 10, 11-а, 12, 14, 14-а, 15-а, 16, 18;мкр.Энергетик: ул.Садовая, дома 13, 15, 17; ул.Северная, дома 1, 2, 4, 5, 7, 11, 11-а, 11-б, 13; ул.Советская, д.8; ул.Совхозная, дома 1,1-а, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11-а; ул.Энергетиков, дома 1, 1-а, 1-г, 1-э, 2, 3,3-а, 4, 4-а, 5-а, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 16-а, 18, 23, 25, 25-б, 27, 27-а, 29, 29-а, 29-б, 33;мкр.Коммунар: ул.Песочная, д.1, ул.Центральная, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19; ул.Школьная, дома 1-а, 2, 2-а, 4;ул.Советская, 1, 2, 3, 4, 5, 6Потребители, отапливаемые от котельных29.09.2020Включаются потребители от котельных: Коммунальной зоны, мкр.9В, 722 квартала, котельная Загородная зона, котельная мкр.Юрьевец.29.09.2020Включаются потребители по адресам от котельных:Коммунальная зона: ул.Верхняя Дуброва, дома 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 33, 34, 36, 36-а, 36-г, 36-ж, 38, 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д,38-ж, 40, 40-а, 40-б; ул.Нижняя Дуброва, дома 31, 32-а, 33, 34, 35, 40, 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 46-б; ул.Тихонравова, дома 9, 11, 13;мкр. 9В: ул.Безыменского, дома 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 18-б, 20, 22, 22-а, 24, 26, 26-а; ул.Соколова-Соколёнка, дома 17, 17-а, 17-б, 17-д, 19, 19-а, 19-б,19-в, 19-г, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 27, 29;Котельная Загородная зона: ул.Зеленая, дома 53-а, 58, 60, 60-в, 62, 64, 66, 68; ул.Песочная, дома 11, 13, 15, 17-а, 19, 2, 2-д, 4, 7,9 (1, 2 блок); Судогодское шоссе, дома 1, 11, 11-а, 17, 17-а, 19, 23, 23-а, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-ж, 29, 29-д, 29-а, 31, 33, 35, 37, 3-а, 51-г, 51-д, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 71, 71-а;мкр.Юрьевец: Институтский городок, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32; ул.Михалькова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 3, 3-б, 3-в, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул.Ноябрьская, дома 1, 1-б, 2,2-а, 2-б, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 8-б, 9, 9-а, 11, 11-а; Школьный проезд, дома 1, 1-а, 3, 4, 4-а, 4-б, 5, 5-а, 5-б, 8, 8-а; ул.Рябиновая, д.1-г; ул.Ноябрьская, 15, 15-а, 15-б;722 квартала: ул.Д.Левитана, дома 42, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 55,55-а, 57; ул.Сущёвская, дома 5-а, 7-а, 13-а, 37, 41-а, 50; Сущёвский проезд, дома 1, 230.09.2020Включаются потребители от котельных: Парижской Коммуны, ВЗКИ, Семашко, 4.Включаются потребители по адресам от котельных:Парижской Коммуны:ул.Парижской Коммуны, дома 45-а, 45-б,45-д, 56;ВЗКИ: ул.Баумана, дома 2-а, 4, 6, 8, 10; ул.Добросельская, дома 186-а, 186-б, 188-а, 190, 190-а, 192, 194, 194-а, 196, 196-а, 198, 200, 200-а, 202, 204, 206, 208;Семашко, 4: ул.Семашко, д.430.09.2020Включаются потребители от котельных: Оргтруд № 1,Оргтруд № 2, БМК-360, Элеваторная, Белоконской, 16.Включаются потребители по адресам от котельных:Оргтруд № 1:ул.Горького, д.2-б; ул.Новая, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; ул.Октябрьская, дома 10, 12, 14, 16, 18, 21-а, 22, 23, 24, 25, 26-б, 27; ул.Строителей, дома 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7; ул.Фрунзе, д.1;Оргтруд № 2: ул.Молодёжная, дома 1, 3, 3-в, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; ул.Октябрьская, дома 15, 17;БМК-360: мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.4;30.09.2020Элеваторная: ул.Элеваторная, дома 14, 14-а, 14-б, 16, 18, 20, 20-а, 24;Белоконской, 16: ул.Белоконской, д.1601.10.2020Включаются потребители от котельных: 301 квартала, мкр.Юрьевец, ПМК-18, Юго-Западного района.Включаются потребители по адресам от котельных:301 квартала: ул.Василисина, дома 10, 10-а, 10-б, 10-в, 12, 12-а,12-б, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 18, 18-а, 18-в; ул.Завадского, дома 1, 3, 3-а, 5, 7, 9-а, 11-а, 13-а, 13-б; ул.Западная, д.59; ул.Крайнова, дома 3, 4, 5, 12, 14, 14-а, 16, 18; ул.Лакина, дома 2, 4, 6, 8; проспект Ленина, дома 48, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65-а, 65-б, 66, 66-а, 67, 67-а, 67-б 68, 69, 69-а, 71, 71-а, 71-б; ул.Островского, дома 62, 62-а, 64, 66, 66-а; ул.Ново-Ямская, дома 73, 75-а, 79, 79-в; ул.Разина, д.30; ул.Солнечная, д.54; ул.Ставровская, дома 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4-а, 4-б, 5, 6, 6-а, 7, 8, 10, 11, 13; ул.Чапаева, дома 4, 6;мкр.Юрьевец, модульная: Строительный проезд, дома 3, 5, 7, 9, 11, 11-а;ПМК-18: ул.Ноябрьская, дома 105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119-а, 119-б, 121, 123, 125;Котельная Юго-Западного района: ул.Благонравова, дома 3, 7, 9; ул.Василисина, дома 8, 8-а, 8-б, 18-б, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б; ул.Верхняя Дуброва, дома 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 18-б, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22-а, 22-б, 26-а, 26-ж; ул.Завадского, дома 7-а, 9, 9-б, 11, 11-б, 11-в, 13, 15, 15-а; проспект Ленина, дома 67-вПотребители, отапливаемые от ТЭЦ-2(Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»)29.09.2020Включаются потребители от тк: т.80«В», т.92«В», т.122«В», т.126«В», тк.30«В», т.56«В», т.66«В», т.33«В», т.37«В», т.40А«В», т.41«В», тк.43«В», тк.44«В», т.48«В», тк.55л«В», тк.55п«В», тк.59«В», тк.61«В», тк.63«В», тк.1А«В», тк.3А«В», тк.6А«В».Включаются потребители по адресам:т.56«В»: ул.194 км, д.5; ул.Большая Нижегородская, дома 90, 90-а, 100;т.66«В»: ул.Большая Нижегородская, д.104, 106, ул.Добросельская 2-а, 2-б;т.92«В»: ул.Добросельская, дома 2-в, 4, 6;тк.30«В»: ул.Большая Нижегородская, дома 117, 119, 121; ул.Восточная, д.20-а; Добросельский проезд, дома 2, 4;29.09.2020ул.Жуковского, дома 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 14; Красносельский проезд д.15; ул.Суворова, д.11; ул.Юбилейная, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12;т.33«В»: ул.Добросельская, дома 161, 161-а, 161-б, 163; ул.Суворова, дома 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 9, 9-а;т.37«В»: ул.Добросельская, дома 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а,167-б, 167-г; ул.Суворова, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6;т.41«В»: ул.Добросельская, дома 169, 171, 173;тк.43«В»: ул.Восточная, дома 80, 80-а, 80-б; ул.Суворова, дома 6-а, 8; Суздальский проспект, дома 3, 5, 7; ул.Юбилейная, дома 14, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34;тк.44«В»: ул.Добросельская, дома 34, 38-а, 175, 177, 177-а, 179-а; Константино-Еленинский проезд, д.1, Суздальский проспект, дома 2, 4;т.48«В»: ул.Соколова-Соколёнка, дома 6-б, 6-в, Суздальский проспект, дома 9, 9-а, 9-б, 9-г, 11, 11-д; ул.Юбилейная, дома 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 11, 11-а, 15;тк.55л«В»: ул.Комиссарова, дома 11, 13, 15, 17; ул.Соколова-Соколёнка, дома 18-а, 24-а, 30; Суздальский проспект, дома 15,15-а, 17, 17-а, 17-б, 21, 21-а, 21-б, 25, 25-в, 27, 27-а, 29, 31, 35;тк.55п«В»: ул.Комиссарова, дома 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 33,33-а, 35, 35-а, 37, 37а; ул.Растопчина, дома 49-б, 53, 53-а, 53-б, 53-д, 55, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 61-б; Суздальский проспект, дома 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26-а;тк.59«В»: Суздальский проспект д.6, ул.Юбилейная, дома 36, 38, 38-а, 40;тк.61«В»: ул.Добросельская, дома 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-б, 191-г; ул.Егорова, дома 1-а; ул.Юбилейная, дома 42, 44, 46, 46-а, 48, 50;тк.63«В»: ул.Добросельская, дома 191-а,191-в; ул.Егорова, дома 1, 3, 3-а, 5; ул.Юбилейная, дома 52, 54, 56, 58;тк.1А«В»: ул.Добросельская, дома 193, 193-а, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 197, 197-а, 199-а, 201, 201-б; ул.Егорова, дома 2, 4;тк.3А«В»: ул.Добросельская, дома 197-б, 203-а, 205, 205-а, 207, 207-а, 207-б, 209, 209-а, 211, 211-а, 213, 215; ул.Егорова, дома 6, 8; ул.Юбилейная, дома 60, 62, 64, 64-а, 64-б, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78;тк.6А«В»: ул.Добросельская, дома 217, 219; ул.Егорова, дома 9,10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11б, 11-в, 12, 14, 16, 16-а;ул.Комиссарова, дома 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69-а; ул.Растопчина, дома 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 17-а, 19,19-а, 21, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 33-в, 35, 35/37, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 47-б, 49, 49-а, 5130.09.2020Включаются потребители от тк: т.29тв«СВ», т.113«СВ», тк.188п«СВ», тк.188л«СВ», тк.189прям«СВ», тк.189а«СВ», тк.191п«СВ», тк.191л«СВ», тк.192«СВ», тк.193п«СВ», тк.193л«СВ», тк.194«СВ», тк.195п«СВ», тк.197«СВ».Включаются потребители по адресам:т.29тв«СВ»: ул.Большая Нижегородская, д.95;т.113«СВ»: ул.Большая Нижегородская, дома 97, 97-а, 99, 99-а, 101, 101-а, 103, 103-а, 105-а, 105-в, 105-г, 105-д, 107, 107-а, 109-а; ул.Погодина, дома 2-б, 3;тк.188п«СВ»: ул.Жуковского, дома 18, 20, 20-а, 22, 24; ул.Комиссарова, дома 2, 2-а, 4, 4-б, 6-а, 8; ул.Соколова-Соколёнка, дома 3, 3-а, 3-б, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11;тк.188л«СВ»: ул.Красносельская, д. 93; ул.Фурманова, д.16-г;тк.189а«СВ»: ул.Безыменского, дома 1, 1-а, 1-г, 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9,9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 11-а, 11-б;тк.189п«СВ»: ул.Безыменского, дома 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 17-а,17-б, 17-в, 19, 21, 21-а, 21-б, 23; ул.Куйбышева, дома 36, 36-а, 36-б, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 52, 52-а, 54, 54-а, 56, 58;тк.191п«СВ», тк.191л«СВ»: ул.Безыменского, дома 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 8, 8-а; ул.Комиссарова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2-е, 3-а, 3-б, 6;ул.Соколова-Соколёнка 11-б;тк.192СВ»: ул.Комиссарова, д.10/13;тк.193п«СВ»: ул.Комиссарова, дома 10-а, 12-а, 14, 16; ул.Соколова-Соколёнка, дома 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-г, 8, 10;тк.193л«СВ»: ул.Комиссарова, дома 7, 9; ул.Соколова-Соколёнка дома 16, 16-а, 18, 20, 22, 24, 24-б, 26, 26-а, 28, 31;тк.194«СВ»: ул.Комиссарова, дома 18, 20, 22;тк.195п«СВ»: тк.197«СВ»: ул.Комиссарова, дома 26, 28;Суздальский проспект, дома 11-а, 13, 13-а, 23-а, 25-а01.10.2020Включаются потребители от тк: тк.191, тк.194, т.219, т.238, т.258, т.289а, тк.294, т.23, т.120, т.289-2, тк.54п, тк.54л, тк.58, тк.67, тк.74, тк93а, тк.94, тк.112, ЦТП 217кв., ЦТП Пичугина 10, котельной 125 квартала, тк.1«ВГ», тк.638п, тк.640л, тк.646п, тк.646л1, тк.646л, т.648п, т.648л, тк.649, тк.668, тк.670.Включаются потребители по адресам: тк.191: ЦТП РЖД: ул.Большая Московская, дома 88, 90-а, 92-а, 100, 102, 106.01.10.2020ул.Большая Нижегородская, дома 32, 34, 34-б, 36, 50; ул.Вокзальная, дома 2, 3, 5, 11, 13, 12, 12-б, 14, 14-а, 15-а, 15-б, 16, 16-а, 20, 23, 24-а, 25, 30, 32, 47, 65, 65-а, 67, 69, 71; ул.Урицкого, д.26; Вокзальный спуск, дома 1, 3-а; ул.Железнодорожная, д.19; ул.Карла Маркса, дома 10, 16; Коммунальный спуск, д.1; Лыбедский проезд, дома 1, 4; ул.Рабочая, дома 4, 4-а, 13, 18; ул.Урицкого 30-а, 30-б; Рабочий спуск, д.3/29;тк.194: ул.Большая Нижегородская, д.63-а; ул.Усти-на-Лабе, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6;т.219: ул.Большая Нижегородская, дома 63, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-л, 63-п, 63-у, 63-х, 63-ч, 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-е, 65-д, 65-ж, 67, 67-а, 67-б, 67-в, 67-г, 67-е; ул.Луначарского, дома37-а, 39, 41, 43; ул.Усти-на-Лабе, дома 1, 8, 8-а, 14, 16; ул.Варварка, д.18; ул.Каманина, д.5; ул.Лермонтова, д.11-а; ул.Усти-на-Лабе д.16;т.238: ул.Луначарского, дома 23, 25, 27, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 35, 37; ул.Михайловская, дома 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а, 61, 63; ул.Полины Осипенко, дома 1, 1-а, 2, 3,3-а, 5; ул.Суздальская, дома 2, 2-а, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 14; ул.Усти-на-Лабе, дома 5, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 7, 7-а, 7-б; ул.Каманина, дома 21, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 29/16;т.258: ул.Герцена д.35; ул.Большая Нижегородская, дома 1-а, 5, 11, 19, 27, 29, 29-а, 33, 33-а, 33-б; Спортивный переулок, дома 1, 2, 4-а;т.289: ул.Луначарского, д.28-а;т.289-а: ул.Батурина, дома 1-а; ул.Большая Московская, дома 29-а, 31, 33/35, 35, 35-а, 37, 39, 41, 43, 43-а, 45, 49, 49-а, 51, 53, 55, 57,57-а, 59, 63, 65/67, 69, 71, 71-а, 75, 75-а, 75-б; ул.Воровского, дома 6, 8-а, 14, 14-а, 16; ул.Гагарина, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 10, 12; Воронцовский переулок, дома 2, 4; ул.Герцена д.4; Ерофеевский спуск д.3; ул.Комсомольская, дома 1, 3, 12; ул.Кремлёвская, дома 4, 4-а, 5-а, 10, 12; ул.Луначарского д.12-б; ул.Музейная, дома 1, 2, 3,3-а, 4, 4-а, 7; ул.Осьмова, дома 2, 2/6, 4; ул.Подбельского, дома 2, 6, 12, 14, 16, 17, 19; Почтовый переулок д.4; ул.Столетовых д.9; ул.Чехова, дома 2, 4; ул.Манежный тупик д.3;тк.294: ул.Луначарского, дома 19, 28;т.23: Большая Нижегородская, дома 98, 98-а;т.120: ул.Большая Нижегородская, дома 71, 71-в, 71-г, 73, 73-а, 75;тк.54п: ул.Батурина, дома 10, 10-в, 14; ул.Луначарского: 13-а, 15; ул.Михайловская д.8-а; ул.Сакко и Ванцетти, дома 41-а, 60/62, 62, 64, 64-а, 66;тк.54л: ул.Луначарского, дома 18, 22-а, 24, 26, 26-а;тк.58: ул.Горького, д.2а; ул.Луначарского, дома 1/2, 1-а, 3, 3-а, 3-б;тк.67: ул.Горького, д.5;01.10.2020тк.74:ул.Никольская, д.6, 8; ул.Ильича, дома 7-б, 9, 11, 13, 14; ул.Княгининская, дома 2, 4, 6-а, 7, 7-в; Княгинин Монастырь, дома 17, 21, 22, 29;тк.94: ул.Стрелецкая, д.36-а;тк93а:ул. Стрелецкая, дома 30-а, 32;тк.112: ул.9-го Января, д.5-а; ул.Дворянская, д.16а; ул.Диктора Левитана, дома 1, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5, 5-а, 26, 27-а, 29, 31, 33, 35; ул.Доватора, дома 2, 3, 3-а; ул.Красноармейская, дома 22, 24, 24-а, 26, 28, 30, 30-а, 32, 34, 34-г, 36, 37; проспект Ленина, дома 1, 2, 8-а, 9, 11, 13, 15, 15-а, 17, 19, 21, 21-а; ул.Лесная, дома 2, 9/9; Октябрьский военный городок, дома 7, 7-а, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 120, 121, 122, 123, 129; ул.Офицерская, дома 3, 5/26, 8, 10, 11, 12, 20, 33, 33-а; ул.Пичугина, дома 1/2, 3, 12, 12-а, 14; ул.Разина, дома 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 7, 7-а, 7-б, 11, 12, 12-а; ул.Садовая, дома 11а, 15, 17; ул.Студённая гора, дома 5-в, 5-б, 7, 34, 34-а, 36, 36-а, 44-а; ул.Сущёвская, дома 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а;ЦТП Пичугина 10: проспект Ленина, дома 8, 10, 12, 12-а, 14, 16; ул.Пичугина, дома 7, 8, 9, 10, 11;ЦТП 217кв: ул.Диктора Левитана, дома 1-а, 2; ул.Разина д.14; проспект Ленина, дома 23, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-б, 29;тк.1«ВГ»: ул. Стрелецкая, дома 42, 42-а;тк.638п: ул.Краснознамённая, дома 1, 1-а; ул.Связи, дома 1, 3; 3-а, 75; Электроприборовский пр-д, дома 2, 4; ул. Северная, дома 73, 75;тк.640л: ул.Батурина, дома 21, 21-а; ул.Березина, дома 1, 2, 2-а, 3,3-а, 4, 5; ул.Горького, дома 32, 34, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44; ул.Зелёная, дома 1-а, 2, 3, 4, 6, 25; ул.Кирова, дома 12, 13, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 18-а, 20, 21, 22; ул.Краснознамённая, дома 4, 6; ул.Мира, дома 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 32-б, 34-а; ул.Сакко и Ванцетти, дома 35, 39, 42;тк.646п: ул.Строителей, дома 10-а, 8-а, 6;тк.646л1: ул.Горького, дома 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73-а, 75; ул.Строителей, дома 2, 4, 6-а, 8, 10, 12;тк.646л2: ул.Горького, дома 55, 55-а, 57, 59-а; ул.Кирова, дома 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул.Мира, дома 19, 21; ул.Строителей д.3;т.648п: Октябрьский проспект, д.42-а;т.648л: Октябрьский проспект, дома 40, 40-а;тк.649: 1-й Кирпичный проезд, д.1, ул.Горького, дома 77, 77-а,77-б, 79, 79-а; Октябрьский проспект, дома 25, 27, 41, 41-б, 42, 43, 43-а, 44, 45, 45-а, 45-б, 46, 47, 47-а, 47-б; ул.Студенческая, дома 1, 1-а, 2, 2-а, 3/12, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 8, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 14, 16, 18,18-а, 18-б; ул.Токарева, дома 1, 1-г, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;тк.668: Октябрьский проспект, д.21;01.10.2020тк.670: ул.Гороховая, дома 15, 20; ул.Горького д.27; ул.Кирова дома 1, 1-а, 3, 8-а; ул.Мира, дома 17, 17-а, 22, 22-а; ул.Сакко и Ванцетти, дома 23, 23-б;котельной 125 квартала: проспект Ленина дома 3, 5, 7, 9а; ул.Офицерская д.6;02.10.2020Включаются потребители от тк: тк.113, тк.116, тк.118л, тк.124л, ЦТП 223кв., т.125а, т.127п, т.127л, тк.3юз, тк.5юз, тк.7юз, тк.8юз-п, тк.8юз-л, тк.11юз тк.12юз, тк.14юз, тк.16юз, тк.17юз, тк.25юз, тк.26юз, тк.27юз-п, тк.27юз-л, тк.28юз, ПНС «Эрланген», тк.528, тк.527, тк.533п, тк.533л, тк.535, тк540, тк545, тк543, тк.548, тк.554п, тк.554л, тк.556, тк.558, тк.560, тк.562п, ЦТП 339кв, тк.562л, тк.566, тк.568, к.569л, тк.569п; т.3«ВГ», тк.5«ВГ», тк.7«ВГ», тк.8«ВГ», тк.8А«ВГ», т.10«ВГ», т.11-I«ВГ», т.11-II«ВГ», тк.12«ВГ», тк.14«ВГ».Включаются потребители по адресам:тк.113: ул.9-го Января, дома 1, 3, 4-а, 7; ул.Казарменная, дома 5,5-а; ул.МОПРа, дома 12, 12-а, 13, 14-а, 15;тк.116: ул.9-го Января, дома 1-а, 2; ул.Ломоносова, д.1; ул.Пичугина дома 11-а, 11-б, 13;тк.118л: тк.118л: ул.Казарменная, дома 7, 9, 9-а;тк.124л: ул.Ново-Ямская, дома 2, 2-а, 4; Ново-Ямской переулок, дома 4-б, 6-а;ЦТП 223кв: проспект Ленина, дома 20, 20-а, 22, 24, 26, 28;Ново-Ямской переулок, дома 1-а, 2, 4, 6;т.125а: ул.Ново-Ямская, дома 6, 8;т.127п: ул.Глинки, д.2; ул.Ново-Ямская, дома 8, 10, 12;т.127л: ул.Глинки, д.5/1; проспект Ленина, д.30; ул.Мусоргского, дома 1, 1-а, 3, 8; ул.Чайковского, дома 1-а, 2, 4/12;тк.3юз: проспект Ленина, дома 32, 34, 36, 38, 40; ул.Ново-Ямская, дома 17, 17-а, 19;тк.5юз: ул.Стасова, дома 1/36, 3, 3/1, 5, 5/2, 7, 7/29;тк.7юз, тк.8юз-п: ул.Ново-Ямская, дома 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 29, 29-а, 31, 31-а;тк.8юз-л, тк.11юз: проспект.Ленина, дома 42, 44, 53;тк.12юз: ул.Диктора Левитана, дома 4, 4-г; проспект Ленина, дома 23-а, 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 49, 51; ул.Парижской коммуны, дома 19, 28; ул.Разина дома 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 26, 28;тк.14юз: ул.Западная, д.60, ул.Разина, дома 31, 33; ул.Чапаева, дома 3, 5;02.10.2020тк.16юз: ул.Чапаева, дома 8, 8-а;тк.17юз: ул.Солнечная д.52;тк.25юз: ул.Василисина, дома 15, 15-а, 17; ул.Верхняя Дуброва, дома 23, 25, 26, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 29-а, 31; ул.Нижняя Дуброва, дома 26, 28, 30, 30-а, 32;тк.26юз: ул.Василисина, дома 4, 4-а, 6;тк.26а-юз: ул.Спиранского д.1;тк.27юз-п: ул.Василисина, дома 1, 1-а, 3, 5, 7, 9, 9-а, 11, 11-а, 13,13-а; ул.Нижняя Дуброва, дома 20, 22, 24, 28-а;тк.27юз-л: ул.Пугачева, дома 62, 60-а;тк.28юз: ул.Нижняя Дуброва, дома 3, 3-а, 5, 7, 11, 11-а, 13-а, 13-б, 15; ул.Фатьянова, дома 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 21; ул.Спиранского д.19;ПНС «Эрланген»: ул.Верхняя Дуброва, д.43, ул.Нижняя Дуброва, дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул.Тихонравова, дома 1,10, 12, 12-а, 3, 3-а, 4, 6, 8; ул.Фатьянова, дома 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28;тк.527: проспект Строителей, д.3/7;тк.528: проспект Строителей, д.5-а;тк.533п: проспект Строителей, дома 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 18-б, 20-а;тк.533л: проспект Строителей, дома 7-а, 7-б, 7-в, 7-г;тк.535: проспект Строителей, дома 20, 20-б, 20-г, 22, 22-а;ул.Чернышевского, д.3;т.543:проспект Строителей, дома 13, 13-а, 13-б, 13-г, 13-д, 13-д/2,15, 15-б, 17, 19; ул.Университетская, дома 10, 12, 8, 8-а; Перекопский военный городок, д.33, 37;т.540: т.545:ул.Лакина, дома 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137,137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 141,141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 147-а, 147-б; проспект Строителей, дома 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а, 28-в, 30,30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-в, 34-а, 34, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 42-а, 42-б,44, 44-а, 44-б, 44-г; ул.Чернышевского, д.76;т.547: ул.Балакирева, дома 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 55, 57; ул.Лакина, дома 145, 147, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 153-б, 153-д, 153-и, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-а, 157-б, 159, 159-а, 161, 163, 165; проспект Строителей, дома 44-в, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48;тк.548: ул.Красноармейская, д.49; проспект Строителей, дома 21, 23, 25, 27;тк.554п-1:тк.554п-2: ул.Балакирева, д.32; ул.Чайковского д.25, 25-атк.554л: ул.Красноармейская, дома 38, 40, 42, 44, 44-а, 46; ул.Чайковского, дома 42, 44, 44-а, 44-б, 46, 46-а, 48, 50, 50-а, 52;тк.556: ул.Балакирева, дома 25, 25-а, 27, 29, 30, 31, 31-а, 33, 35, 37,02.10.202037-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 39, 40, 41, 41-а, 43-д, 57-а; ул.Лакина, дома 167, 167-а, 169/34, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 175/33, 177, 183, 185, 185-а, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 193-а, 195; ул.Сурикова, дома 14, 16, 16-а, 16-б, 18, 20, 22, 24, 26; ул.Чайковского, д.23;тк.558: ул.Балакирева, дома 26-а, 28, 28-а; ул.Стасова, дома 31, 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 40-б, 42, 44/11; ул.Сурикова, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12/26; ул.Чайковского, дома 1, 3, 5, 7, 9, 21, 21-а;тк.560: ул.Чайковского, дома 38-б, 38-д, 40, 40-а, 40-б;тк.562п: ул.Алябьева, дома 3-а, 13, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 23, 23-а, 25; ул.Балакирева, дома 21, 22, 24; ул.Даргомыжского, дома 1, 5, 18, 20; ул.Стасова, дома 11, 15/12, 19/11, 23, 25, 28, 30; ул.Сурикова, дома 11/32, 15, 17, 19, 25/23;ЦТП 339 кв: ул.Алябьева, дома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11/24, 12/26; ул.Даргомыжского, дома 2, 4, 6, 8, 10/20; ул.Стасова, д.22; ул.Сурикова, дома 1, 3, 5; ул.Чайковского, дома 9, 11, 13/1, 15/2, 17, 19/1;тк.562л: ул.Чайковского, дома 32, 34, 34-а, 36, 38, 38-а;тк.566: ул.Бобкова, дома 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8, 10; ул.Чайковского, дома 26, 28, 30, 32-а, 36-а, 36-б, 38-в, 38-г;тк.568: ул.Чайковского, д.5;тк.569п: ул.Ново-Ямская, дома 26, 28, 30, 32, 34;тк.569л: ул.Ново-Ямская, дома 3, 5, 7, 9, 16, 18, 22; ул.Чайковского, дома 10/11, 12/22;т.3«ВГ»: ул.Красноармейская, дома 43, 43-а; Помпецкий переулок, д.1; ул.Стрелецкая, дома 3-а, 55, 55-а, 64; Стрелецкий городок, дома 1, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 63;тк.5 «ВГ»: ул.Мира, дома 4-а, 4-б, 6, 6-а, 8;тк.7«ВГ»: ул.Красноармейская, дома 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в, Перекопский военный городок, дома 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24, 28, 30, 31, 37, 47-б, 47-в; Стрелецкий городок, дома 57, 60;тк.8«ВГ»: Перекопский военный городок, дома 1, 2, 2-а, 2/3, 3, 10, 10-а, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 27;тк.8А«ВГ»: тк.8Б«ВГ»: ул.Мира, дома 2, 2-в, 2-г, 2-д, 4, 4-в, 6-б; ул.Университетская д.11т.10«ВГ»: ул.Университетская д.10;т.11-I«ВГ»: ул.Университетская, д.7,5;02.10.2020Включаются потребители от тк: тк.684, тк.686п, тк.686л, тк.687, тк.690п, тк.690л, тк.693п1, тк.693л.02.10.2020Включаются потребители по адресам: «мкр.Энергетик, ул.Энергетиков, д.10-в»: ул.Энергетиков, дома 1-б, 2-б, 8-б, 9-б,10-б, 11-б, 12-б, 14-б, 16-б, 31-б;«мкр.РТС»: пос.РТС, дома 1, 3, 4, 5;«ХОЗО УВД»: ул.Благонравова, д.5; Московское шоссе, дома 1, 1-а, 3, 3-а;тк.684: Костерин переулок, д.13; ул.Никитская, дома 23, 25; Октябрьский проспект, дома 16, 16-а;тк.686п: ул.Большие Ременники, дома 13, 17-а, 18; Октябрьский проспект, дома 7, 9, 11, 11-а; ул.Семашко, дома 13, 16, 20; ул.Стрелецкая, дома 1, 1-а, 3, 7-а, 27-а, 27-б, 29-в;тк.686л: ул.Малые Ременники, дома 11, 11-а; Октябрьский проспект, д.14;тк.687: ул.Дзержинского, дома 3, 5; Октябрьский проспект, д.12;ул.Малые Ременники, д. 9тк.690п: ул.Большие Ременники, д.2-а; ул.Дворянская, дома 5/1; ул.Дзержинского, дома 6, 6-а; Октябрьский проспект, дома 3, 3-а;тк.690л: Большая Московская, дома 1, 3, 9, 13, 15, 17, ул.Дворянская, д.1; ул.Никитская, дома 1, 3, 4-а, 5; Октябрьский проспект, дома 4, 6, 6-б;тк.693п1: ул.Гоголя, д.2; ул.Дворянская, дома 10, 10-а;тк.693л: тк.693прямо: Большая Московская, дома 4, 4/6, 22-а, 24, 24-а, 26, 28, 38, 40, 42, 42-а, 42-г, 44, 44-а; ул.Георгиевская, дома 1, 2-б, 2-д, 3, 3-г, 7, 9; ул.Гоголя, д.9; ул.Дворянская, д.2, 4; ул.Козлов вал, дома 1, 5; ул.Летне-Перевозинская, дома 1-а, 5, 7, 10; ул.Октябрьская, д.2, ул.Спасская, дома 4, 5, 5-а, 5-б, 6;03.10.2020Включаются потребители от тк: т.246,тк.248,тк.249а,т.249б(школа), тк.251, тк.252, тк.253п, тк.253л, тк.255п, тк.255л, тк.257, тк.258п, тк.258л.Включаются потребители по адресам:т.246: ул.1-я Пионерская, дома 20, 22-а; ул.Мира, д.61-а; ул.Почаевская, дома 2, 2-а, 2-б; ул.Северная, дома 1, 1-б, 2-а;тк.248: ул. Мира, д.59;тк.249а: ул.Лермонтова, дома 26-б, 26-в, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в,30-г; ул.Почаевская, д.1; ул.Северная, дома 2, 3, 3-а, 5, 7;т.249б: ул. Мира, д.57 (школа);тк.251: ул.Грибоедова, дома 1, 2, 3, 4, 6/88, 9; ул.Каманина, дома 4, 6, 8, 10/18; ул.Лермонтова, дома13, 15, 15-а, 17/9, 19, 21, 21-б, 22; ул.Мира, дома 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 92-а, 94, 96; ул.Труда, дома 1/5, 2/7, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 8-а, 10/20, 11, 13, 14, 14-а,03.10.202014-б, 16, 16-а, 17, 18; ул.Усти-на-Лабе, дома 20, 20-а, 22; ул.Хирурга Орлова, дома 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 18;тк.252, тк.253п: ул.1-я Пионерская, д.68-а, ул.Северная, дома 15, 15-а, 18-а; ул.Усти-на-Лабе, дома 23, 25, 27, 27-а, 29/18, 31, 31-а, 33;тк.253л: ул. 1-я Пионерская, дома 55, 55-а, 57; ул.Мира, д.51, 55, ул.Усти-на-Лабе, д.21/53;тк.255п: ул.1-я Пионерская, дома 68, 76, 76-а, 78; 2-й Почаевский проезд, д.4; ул.Крупской, дома 1/70, 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 11/19; ул.Полины Осипенко, дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 31-а, 32, 33, 33-а; ул.Почаевская, дома 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30; ул.Северная, дома 19, 21, 22, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2; ул.Фейгина, дома 11/74, 13, 13-а, 15, 17, 18/72, 19, 20, 21, 22, 23/23, 23-а, 24, 26, 28, 35-а;тк.255л: ул.1-я Пионерская, д.59; ул. Каманина, дома 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37; ул.Мира, дома 36, 36-а,36-п,36-г, 38,40, 42, 44/9, 46/12, 47, 49, 70, 72; ул.Михайловская, дома 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18, 20; ул.Полины Осипенко, дома 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул.Суздальская, дома 7-а, 9, 11, 24; ул.Труда, дома 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 27-а, 30/7, 32, 36, 38; ул.Усти-на-Лабе, дома 11, 13/19, 15, 17; ул.Фейгина, дома 1, 2/20, 4, 6/25, 8/26, 9, 10, 16;тк.257: ул.Мира, д.45, ул.Полины Осипенко, д.14/43, 21;тк.258п: ул.1-я Пионерская, дома 80, 80-а, 82-а, 86, 86-а, 88, 88-а, 88-в, 90-а; ул.Полины Осипенко, дома 23-а, 23-б, 25а, 27, 28; ул.Северная, дома 35/29, 37, 37-а, 39, 41, 43-а, 45-а, 49, 53, 53-а;тк.258л: ул.1-я Пионерская, дома 61, 61-а, 63, 65, 67; ул.Мира, дома 37, 37-а, 39, 41; ул.Полины Осипенко, д.17.03.10.2020Включаются потребители от тк: тк.281п, тк.281л, тк.285п, т.286а, тк.286, тк.285л.Включаются потребители по адресам:тк.281п: ул.1-я Пионерская, дома 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул.Лермонтова, дома 26, 26-а, 28, 28-а, 28-г, 30, 30-а; ул.Северная, дома 9-а, 9-б;тк.281л: ул.1-я Пионерская дома 62, 64, 66; ул.Северная, дома 11, 13; ул.Лермонтова, дома 37, 39; ул.Усти-на-Лабе, д.28; Северный проезд, дома 2, 3, 4, 5, 5-а, 6;тк.285п: ул.Лермонтова, дома 34, 34-а, 36, 38, 38-а, 40, 42, 44, 44-а; ул.Почаевская, дома 10, 13, 16-а, 17-а; ул.Северная, дома 4, 4-а, 10/32;тк.285л: ул.Лермонтова, дома 41, 41-а, 43; ул.Северная, дома 12,12-а, 14; ул.Усти-на-Лабе, дома 32/16, 34, 34-а;03.10.2020тк.286: ул.Лермонтова, д.45;т.286а: ул.Почаевская, дома 3, 5, 7, 10-а, 18, 19, 20-а;ул.Усти-на-Лабе, д.3603.10.2020Включаются потребители от тк: т.370, т.387, т.420, тк.507, тк.512, тк.800, тк.518п, тк.518л, тк.520, тк.524п, тк.521, тк.524л, тк.526.Включаются потребители по адресам:т.370: ул.Кирова, дома 15, 17, 19; ул.Краснознаменная, дома 5, 6-а, 8, 8-а, 10; ул.Модорова, дома 3, 4, 4-а, 5, 6, 8; ул.Березина, д.2-а; ул.Северная, дома 63, 63-в, 65;т.387: ул.Матросова, дома 28, 28-а, 28-б, 30; ул.Ватутина, д.15; ул.Юрьевская, д. 3/32;т.420: 1-й Коллективный проезд, дома 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 6-а, 7; ул.Асаткина, дома 32, 34, 36; ул.Горького, дома 48, 50, 50-а, 52,52-а, 54, 56, 56-а, 56-б, 58, 58-а, 60, 60-а, 62; ул.Северная, дома 79, 81, 83; Электроприборовский проезд, дома 2-а, 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 9/77;тк.507: 2-й Коллективный проезд, дома 1, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а; ул.Асаткина, дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; ул.Горького, дома 64/8, 66, 68, 70; ул.Никитина, дома 1/52, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6; ул.Тракторная, дома 48, 50, 52-а, 54, 56, 58, 60, 64; ул.850-летия, д.1;тк.512: ул.850-летия, д.2; ул.Асаткина, дома 1, 1-а, 2, 3/8, 5, 7; ул.Гастелло, д.4; ул.Молодёжная, дома 3, 5, 10; ул.Тракторная, дома 33, 38, 40;тк.800: ул.Гастелло, дома 1, 3, 6, 7, 7-а, 15, 17, 23-б; ул.Горького, дома 84, 86, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107-а, 113, 113-а, 113-б, 115, 125, 129, 131; ул.Народная, дома 1-а, 8, 16; ул.Тракторная, дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 35; проспект Строителей, дома 1, 1-б, 2;тк.518п: ул.Асаткина, дома 2-а, 2-б; ул.Гастелло, д.2; ул.Горького, дома 78, 80, 82; ул.Молодёжная, д.1;тк.518л: ул.850-летия, дома 3, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 7; ул.Асаткина, дома 4/6, 6, 8; ул.Горького, дома 72, 74, 76; ул.Молодёжная, дома 2, 4; ул.Никитина, д.2-б;тк.520: ул.Горького, дома 81, 83, 85, 85-а, 85-б; ул.Студенческая, дома 6-г, 6-д;тк.521: ул.Горького, дома 89, 91;тк.524п: ул.Белоконской, д.4; ул.Горького, дома 93, 95-а, 97;тк.524л: ул.Белоконской, дома 3-а, 5; ул.Горького, дома 87, 87-а,87-б;тк.526: ул.Белоконской, дома 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14,03.10.202015, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25; ул.Лакина, дома 1, 3; ул.Луговая, д.20, проспект Строителей, дома 2-а, 2-б