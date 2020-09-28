В лесу в двух километрах от садового товарищества Росинка в городе Шатура Московской области местные жители искали грибы, но нашли человеческий череп, передает сайт . Отмечается, что ..

В лесу в двух километрах от садового товарищества "Росинка" в городе Шатура Московской области местные жители искали грибы, но нашли человеческий череп, передает сайт "". Отмечается, что повреждений на нем обнаружено не было. Устанавливается личность погибшего. Назначены криминалистическая и генетические экспертизы.