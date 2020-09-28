Сотрудники УМВД произвели операцию по изъятию боеприпасов и оружия у населения.

Сотрудники УМВД произвели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» по изъятию боеприпасов, пистолетов, ножей, ружей и других опасных «игрушек» у населения. За неделю они нашли с десяток единиц разного вооружения, холодного и огнестрельного. Также полицейские изъяли из незаконного оборота 36 боеприпасов разного калибра, а также 150 граммов взрывчатых веществ.По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, удалось вывить 12 административных правонарушений. Более двух десятков случаев попадают под понятие об уголовно наказуемом деяним. Например, только в одном доме в Камешковском районе сотрудники УМВД нашли винтовку Мосина с признаками переделки.В полиции напоминают, что хранить гражданское оружие и патроны могут только те, кто получил соответствующее разрешение.