На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 сентября 2021 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.58 - во Владимире23 - в Муромском районе22 - в Ковровском районе6 - в Петушинском районе7 - в Кольчугинском районе8 - в Александровском районе5 - в Юрьев-Польском районе22 - в Гусь-Хрустальном районе0 - в Судогодском районе6 - в Собинском районе2 - в Радужном5 - в Киржачском районе2 - в Камешковском районе4 - в Гороховецком районе4 - в Меленковском районе5 - в Вязниковском районе4 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 53 831 случай заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.