Нулевое чтение областного бюджета на 2022 год - главный вопрос сентябрьского онлайн-заседания...

"Нулевое чтение" областного бюджета на 2022 год - главный вопрос сентябрьского онлайн-заседания Законодательного собрания.Более 72 процентов расходной части пойдут на финансирование социальной сферы. Планируется индексация социальных выплат и пособий, будут увеличены расходы на приобретение лекарств, выплату стипендий в сузах и зарплат работникам. Существенные суммы заложены на строительство и модернизацию медицинских и образовательных учреждений, сельских домов культуры и стадионов. Также будут выделены средства на дорожные работы. Особое внимание уделят дорогам к больницам, школам и детским садам. Напомним, что по инициативе фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании в этом году города и районы области получили около полутора миллиардов рублей на ремонт дорог.Михаил Максюков, председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике:- В первую очередь, на уровне 2 млрд. рублей предусмотреть муниципалитетам в 2022 году на дорожную деятельность. Ремонт дорог в населенных пунктах в этом году показывает хорошие результаты. Люди довольны тем, что и дороги, и тротуары начали ремонтироваться в массовом порядке. Давно они того требовали. И вот чтобы эта работа была продолжена, чтобы те территории, которые недополучили эти средства, депутаты рекомендуют это сделать.Также Заксобрание советует администрации региона предусмотреть субсидии на подготовку школ к учебному году и оздоровительных лагерей к летнему сезону. В прошлом году губернатор выделил средства на эти цели по настоянию депутатов фракции «Единая Россия». Кроме того, облпарламент порекомендовал областным властям активизировать работу по определению земельных участков для строительства приютов для бездомных животных и предусмотреть средства для поддержки научных изысканий.Еще один пункт повестки - закон, предоставляющий льготу по транспортному налогу на один автомобиль родителям детей-инвалидов. Теперь это право будет сохраняться и после достижения ребенком совершеннолетия. Для областного бюджета сумма выпадающих доходов, по оценке специалистов, не должна превысить 7 миллионов рублей в год.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания:- Те задачи, те вопросы, которые приходится решать в таких семьях, они никуда не уходят. Мы прекрасно понимаем, что на общественном транспорте в место оказания медицинской помощи, в любое место такому гражданину не добраться. Опекунам, родителям нужно сопровождать его. Конечно, гораздо удобнее использовать личный транспорт для таких целей.