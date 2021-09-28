Трассу Р-132 «Золотое кольцо» от Иваново до Суздаля планируется расширить до четырех...

Трассу Р-132 «Золотое кольцо» от Иваново до Суздаля планируется расширить до четырех полосНачалась подготовка проектной документации на проведение капитального ремонта.Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород приступило к разработке проекта капитального ремонта 60 километров автодороги от Иваново до Суздаля с расширением до четырех полос движения.Финансирование выделено из средств федерального бюджета. Завершение проектирования и получение заключения экспертизы ожидается в конце 2022 года.Начальник Управления Сергей Карпов подчеркнул, что автодорога Р-132 «Золотое кольцо» является важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом будет расти, а значит увеличится интенсивность движения. «В пиковые периоды по дороге уже проезжает более 10 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому наша задача - сделать трассу удобной для пользователей, с высокой пропускной способностью и отвечающей современным стандартам безопасности», - отметил он.Проектировщики рассказали, что помимо расширения проезжей части, здесь будет предусмотрена установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Примыкания от местных дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы будут приведены к нормативным требованиям, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.