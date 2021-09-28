Чем региональный филиал РАНХиГС привлекает лучших абитуриентов?

НЕДАВНО РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕТИЛА 11-ЛЕТИЕ.ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕВо второе десятилетие своей истории Академия ступила уверенным шагом. Она - один из крупнейших вузов не только в нашей стране, но и во всей Европе. Основной профиль - подготовка управленцев федерального и регионального уровней. Показательно, что практически все губернаторы в нашей стране обладают дипломами РАНХиГС.В этом учебном году перед студентами распахнули двери 52 филиала. Один из самых востребованных расположен в нашей области.- Академия отличается от всех вузов страны тем, что носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, - говорит директор Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Вячеслав Картухин. - В образовательной системе, в том числе нашего филиала, используют не только лекции и практические занятия, но и систему «кейсов». Она подразумевает групповые занятия, соревнования, участникам которых дают абсолютно приближённые к реальности практические задания в областях экономики, управления, юриспруденции. Благодаря этому наши выпускники покидают стены вуза максимально подготовленными к реальным ситуациям. Они сразу готовы включиться в работу. Стереотип о том, что работодатель обязательно будет переучивать стажёра-выпускника не актуален для людей, закончивших Академию.Во Владимирском филиале - самый высокий процент трудоустройства выпускников (более 85%, по данным официального мониторинга Министерства науки и высшего образования). Причём ребята занимают весьма перспективные, высокооплачиваемые должности. Для педагогов это очень важно, ведь их главная цель - подготовить качественных, готовых к любым вызовам профессии специалистов.- Мы активно включаем в процесс обучения работодателей, подписали более 2 тыс. соглашений с всевозможными организациями и структурами, в том числе следственным комитетом, прокуратурой, судебной системой, адвокатурой и органами полиции. С первого же курса работодатели включаются в учебный процесс. Студенты проходят учебные практики в тех местах, куда они планируют в дальнейшем идти работать. Многие работодатели уже на ранних этапах начинают присматривать себе кадры, проводят встречи с руководящим составом, которые ориентируют студентов, - говорит Вячеслав Картухин.ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОДелать учебный процесс не только максимально полезным, но и интересным для студентов, регулярно внедрять в него всевозможные инновации помогает то обстоятельство, что преподавательский состав во Владимирском филиале весьма молодой. Средний возраст педагогов - 47 лет.Как известно, вуз оценивают не только по тому, как в нём выстроили образовательный процесс, но и по исследовательской деятельности. В региональном филиале РАНХиГС ей занимаются неустанно. Уровень публикационной активности преподавателей - очень высокий. Статьи выходят в ведущих отечественных и зарубежных профильных журналах, владимирских специалистов часто цитируют.Научные разработки сотрудников регионального филиала Академии касаются органов власти, антикоррупционной деятельности, стратегического планирования, механизмов совершенствования экономических процессов, сферы туризма и даже экологии. К сожалению, наши чиновники редко обращаются за помощью к представителям научного сообщества. Однако в вузе надеются, что когда-нибудь ситуация изменится. Подобное сотрудничество принесёт выгоду не только для органов власти и учёных, но и для всего общества в целом.ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯВ Академии уделяют большое внимание воспитательной работе. Студенты активно занимаются волонтёрской деятельностью, участвуют во всевозможных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.- Уровень включённости студентов очного отделения в общественные дела у нас более 85%. Моя принципиальная позиция как руководителя - вовлечь максимальное количество молодых людей в позитивные процессы. Они не должны терять связь с внешним миром, с головой погружаясь в виртуальные пространства. Отчуждённость может привести к непоправимым последствиям. Участие в интересных проектах, конкурсах и соревнованиях, в свою очередь, помогает реализовать творческие потребности, раскрыть спортивный потенциал. Наши студенты могут участвовать в факультативах, которые ведут профессиональные артисты, а затем применять полученные знания на практике, участвуя, например, в «Студенческой весне», - говорит Вячеслав Картухин.Кроме того, руководство вуза проводит регулярные встречи со студентами, обсуждает насущные вопросы, выслушивает пожелания и предложения. Живой диалог с ребятами помогает сделать образовательный процесс более комфортным, а внеучебную деятельность выстраивать ярче и интересней.На созидательную волну в Академии молодёжь настраивают даже интерьеры. Например, недавно перед студентами распахнула свои двери новая тематическая аудитория, посвящённая космосу.- Мы хотим, чтобы молодёжь задумывалась над высокими вещами, чтобы пространство влияло на их восприятие жизни и учебного процесса, расширяло границы их познания, интересовало. Мы продолжим открывать тематические аудитории, совершенствовать их с точки зрения материально-технического оснащения, - делятся планами во Владимирском филиале РАНХиГС.ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТВ этом году приёмная кампания проходит очень успешно. Как известно, в основе популярности любого вуза лежит его репутация. А региональный филиал Академии не зря называют «кузницей управленческих кадров» - здесь учиться престижно. Отличный кадровый состав, прекрасное отношение к студентам и безграничные возможности для выпускников. Именно поэтому лучшие абитуриенты выбирают именно наш РАНХиГС.В этом году по очной форме обучения приём проводили на 5 программ бакалавриата (экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, юриспруденция), 4 программы специалитета (экономическая безопасность, таможенное дело, судебная и прокурорская деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности) и 5 программ магистратуры (экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, юриспруденция). В вузе считают, что приёмная кампания на очную форму обучения прошла успешно. Доказательством тому служит общее количество поданных заявлений и зачисленных абитуриентов, а также средний балл ЕГЭ.- На очную форму обучения (бюджет и контракт) в 2021 году подали 2520 заявлений, что на 407 заявлений больше прошлого года. На очную форму по контракту зачислили 260 человек, что значительно превышает предыдущий год набора, и 146 на очно-заочную форму обучения. Новые специальности (таможенное дело и судебная и прокурорская деятельность) также были востребованы.Кроме того, в этом году на «бюджет» зачислили 35 «высокобалльников», из них 4 человека набрали 280 и более баллов по ЕГЭ, а 31 человек - от 240 до 279 баллов. Отрадно, что многие «высокобалльники» уже не едут в московские вузы, а остаются на малой родине.Немаловажным фактором здесь становится система поощрения, которая существует во Владимирском филиале Академии. К стипендии студентов, которые сдали ЕГЭ с результатами выше 240 баллов, в вузе существует специальная надбавка. Если больше 280 баллов - к стипендии прибавляют более 10 тыс. рублей в течение первого учебного года. Это в тандеме с высочайшей репутацией вуза делает своё дело.Конкурс на бюджетные места тоже высокий. Например, на направление «Юриспруденция» он составил 24 заявления на 1 бюджетное место (в 2020 году - 18), на направление «Экономика» - 22 заявления, «Государственное и муниципальное управление» - 23 заявления.- Что касается заочного отделения. У нас учится множество известных магистрантов (космонавты, спортсмены и военные). К нам едут обучаться специалисты из органов власти Москвы и Московской области. Это объясняется соотношением цены и качества. Выпускники филиала получают диплом государственного образца, единый для всех филиалов РАНХиГС и головного вуза академии. Имеет значение логистика - до Владимира можно оперативно добраться из столицы. Кроме того, можно совмещать приятное с полезным - учиться и получать удовольствие от внутреннего туризма. Кроме того, все знают, что у нас действительно можно получить качественное образование, - говорит Вячеслав Картухин.