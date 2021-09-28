До конца недели губернатор Сипягин может сделать громкое заявление по поводу своей дальнейшей карьеры. Переходит ли Владимир Сипягин в Госдуму? Этот вопрос волнует общественность не первый

До конца недели губернатор Сипягин может сделать громкое заявление по поводу своей дальнейшей карьеры. Переходит ли Владимир Сипягин в Госдуму? Этот вопрос волнует общественность не первый месяц. Страсти накалились после прохода Сипягина по партийным спискам с нижнюю палату парламента. Впрочем, до сих пор официального заявления главы региона по этому поводу не было. Его пресс-секретарь Ольга