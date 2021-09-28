Один из злоумышленников схватил заявителя за шею и стал душить. В это время другие достали из кармана его куртки мобильный телефон, после чего они скрылись...

«Сотрудниками ОУР ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы совместно с сотрудниками ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое приезжих по подозрению в совершении разбоев.Как было установлено, злоумышленник подошел к потерпевшему на Староалексеевской улице и попросил показать дорогу до метро. По пути подбежали двое его сообщников. Один из них схватил заявителя за шею и стал душить. В это время другие достали из кармана его куртки мобильный телефон, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 20 000 рублей.В этот же день злоумышленники совершили еще два разбойных нападения. Так, возле дома на Проспекте Мира они подошли сзади к заявителю, стали душить, забрали из кармана два мобильных телефона, после чего также скрылись. Материальный ущерб составил 10 000 рублей.Позднее в этом же районе участники группы аналогичным способом похитили мобильный телефон у другого жителя столицы. Материальный ущерб составил 20 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в проезде Ольминского недалеко от хостела, где они проживали. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 17 до 25 лет, один из которых ранее судим. Похищенное изъято.По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29