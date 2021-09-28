Один из злоумышленников схватил заявителя за шею и стал душить. В это время другие достали из кармана его куртки мобильный телефон, после чего они скрылись...
«Сотрудниками ОУР ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы совместно с сотрудниками ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое приезжих по подозрению в совершении разбоев.
Как было установлено, злоумышленник подошел к потерпевшему на Староалексеевской улице и попросил показать дорогу до метро. По пути подбежали двое его сообщников. Один из них схватил заявителя за шею и стал душить. В это время другие достали из кармана его куртки мобильный телефон, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 20 000 рублей.
В этот же день злоумышленники совершили еще два разбойных нападения. Так, возле дома на Проспекте Мира они подошли сзади к заявителю, стали душить, забрали из кармана два мобильных телефона, после чего также скрылись. Материальный ущерб составил 10 000 рублей.
Позднее в этом же районе участники группы аналогичным способом похитили мобильный телефон у другого жителя столицы. Материальный ущерб составил 20 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в проезде Ольминского недалеко от хостела, где они проживали. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 17 до 25 лет, один из которых ранее судим. Похищенное изъято.
По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба УВД по СВАО
8 (495) 616-06-29