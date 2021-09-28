Опекунов недееспособных граждан освободят от транспортного налога, а оформить в собственность гаражи станет проще. После парламентских каникул ЗакСобрание вернулось к работе. Из-за

Опекунов недееспособных граждан освободят от транспортного налога, а оформить в собственность гаражи станет проще. После парламентских каникул ЗакСобрание вернулось к работе. Из-за коронавируса депутаты по-прежнему работают в режиме видеоконференцсвязи. Один из главных вопросов повестки дня – так называемое “нулевое чтение” бюджета. Документ, по которому мы будем жить, представлял главный финансист области. Вячеслав Кузин, первый зам.