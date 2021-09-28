Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит ничего противоречащего законодательству в оказании российскими ЧВК консультативных и охранных услуг, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит ничего противоречащего законодательству в оказании российскими ЧВК консультативных и охранных услуг, "РИА Новости".На днях глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, что власти Мали обратились за помощью к российской частной военной компании. По сообщению ряда изданий, работа российской "ЧВК Вагнера" в африканской республике идет уже несколько недель.Бамако пригласил российских специалистов для организации защиты страны от банд запрещенных в России террористических группировок "Аль-Каида" и ИГ (запрещенная в России террористическая организация).