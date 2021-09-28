Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения требований лесного и природоохранного...

Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения требований лесного и природоохранного законодательства.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что 8 сентября 2021 года в Филипповском участковом лесничестве выявлен факт незаконной рубки сосен. Ущерб составил более 55 тыс. рублей.Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам незаконной рубки лесных насаждений.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com