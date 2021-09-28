Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ускорить исполнение программы по расселению аварийного жилья.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ускорить исполнение программы по расселению аварийного жилья.Во вторник, 28 сентября, Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого рассказал о целях в части развития городов и поселков России. Говоря об ускорении программы расселения аварийного жилья, российский лидер отметил: "Надо вытаскивать людей из трущоб".Также президент считает, что нужно запустить новую программу, в которую войдут жилые здания, признанные аварийными до января 2021 года. По словам главы государства, живущие в этих домах граждане должны получить качественное современное жилье уже до следующего года.В дальнейшем расходы на социальные цели будут только расти, добавил Путин. Он призвал реализовать потенциал федерального бюджета в ближайшие три года как бюджета развития, мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышении доходов граждан.Во время совещания Владимир Путин и о повышении пенсий. Глава государства рассказал, что средства на индексацию этих выплат заложены в проект федерального бюджета. Также, по словам президента, увеличатся оклады у военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.