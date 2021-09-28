Во вторник, 28 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого сделал ряд заявлений.

Во вторник, 28 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого сделал ряд заявлений.Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы повышение пенсий продолжится. По словам президента России, средства на индексацию этих выплат заложены в проект федерального бюджета. К слову, этот документ на прошлой неделе одобрило правительство.Также глава государства объявил об индексации окладов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 5% в 2023 году. Путин сообщил и об увеличении денежного довольствия, например, в МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службе, Росгвардии и других органах. В ближайшие два года сумма будет расти по 9%.Кроме того, в России могут появиться дополнительные меры поддержки семей с несовершеннолетними детьми. Об этом Путин также заявил во время совещания по экономическим вопросам. Президент отметил, что сейчас ситуация в мировой экономике неустойчивая, а значит, властям необходимо очень внимательно следить за динамикой макроэкономических показателей."Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы", – сказал Путин.Напомним, ранее Счетная палата подготовить шоковый сценарий развития российской экономики в рамках среднесрочного прогноза. Инициатива ведомства отражена в заключении отчета об исполнении госбюджета за прошедший год.