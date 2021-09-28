Министерство культуры не согласовало проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия,...

Министерство культуры не согласовало проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, который бы позволил дому номер 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар областного центра сохранить два лишних этажа. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин.По его словам, у Минкульта есть несколько замечаний, и пока решение по многострадальному дому откладывается. Напомним, уже три года дольщики не могут официально въехать в полностью построенный дом из-за превышения этажности. Здание, расположенное в охранной зоне, более чем на 8 метров выше, чем допускают нормы застройки в этом районе.