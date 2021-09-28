Интерференция — это явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство...
Интерференция — это явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать.
Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Когда Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из- под «солнечной засветки».
Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.
Во Владимирском регионе кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 11:34 до 12:41.
Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи при приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции.
График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.