На фоне событий последних лет руководство страны беспокоится о риске очередного кризиса.

На фоне событий последних лет руководство страны беспокоится о риске очередного кризиса.Счетная палата России выступила с предложением подготовить шоковый сценарий развития отечественной экономики в рамках среднесрочного прогноза. Свою инициативу ведомство изложило в заключении к отчету об исполнении госбюджета за прошедший год.В документе указано, что специалисты аудиторского органа призывают Министерство экономического развития России рассмотреть возможность возникновения непредсказуемых стрессовых ситуаций. Среди них в Счетной палате отметили различного рода кризисы, уделив особое внимание возможному падению цен на нефть и другие энергоносители, а также снижение спроса на них как на внутреннем, так и на международном рынке.Специалисты пояснили, что обычно проект федерального бюджета на следующий год разрабатывается на основе среднесрочного развития экономики и социальной сферы, который не предусматривает подобных рисков. В связи с этим в Счетной палате напомнили Минэкономразвития о мрачных событиях последних лет, таких как западные санкции и пандемия коронавируса COVID-19, сообщает "".Кроме того, Счетная палата предупредила Центробанк России о риске образования "пузыря" на ипотечном рынке из-за растущих цен на жилье и высокого спроса на недвижимость в целом. Аналитики считают, что это может нанести значительный удар по доходам населения и экономике в целом, передаетРанее президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с лидерами политических партий, которые сумели попасть в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что взвешенный курс властей в условиях коронавирусного кризиса.