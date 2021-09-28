Сегодня в 3 утра в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового...

Сегодня в 3 утра в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Коврове на улице Фурманова.Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершен поздно, и на момент прибытия автомобиль горел по всей площади.Пожарные ликвидировали пожар на площади 8 кв.м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru