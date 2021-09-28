Переболевшим COVID-19 доступна углублённая диспансеризация?

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАМ ВСЁ ЧАЩЕ ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ, ЧТО МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ.НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИКоронавирус внёс свои изменения практически во все сферы нашей жизни. Коснулись они и граждан РФ, переболевших COVID-19. Согласно новому постановлению правительства РФ от 18 июня 2021 г. № 927, с 1 июля 2021 года каждый из переболевших коронавирусной инфекцией жителей России вправе пройти углублённую диспансеризацию, включающую значительный перечень дополнительных исследований, ранее не входивших в стандартный набор диспансеризации.ПОЭТАПНОЕ ДВИЖЕНИЕКак разъясняют эксперты ОМС, углублённая диспансеризация проходит в 2 этапа.Первый этап углублённой диспансеризации направлен на выявление у граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой (если имеются жалобы на одышку, отёки, которые появились впервые или стали интенсивнее). После этого выполняется спирометрия или спирография (проверка функции лёгких). Кроме того, назначается общий (клинический) и биохимический анализы крови, а также определение маркера тромбообразования - Д-димера. В рамках первого этапа проводится рентгенография органов грудной клетки, если не выполнялась ранее в течение года. Пациентов также должен осмотреть врач-терапевт (участковый терапевт, врач общей практики).Второй этап углублённой диспансеризации необходим для уточнения диагноза, конечно, если есть соответствующие показания. В него входят: эхокардиография (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой), компьютерная томография лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей (если есть показания по результатам определения концентрации Д-димера в крови).БЕСЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ- Если по результатам диспансеризации будут выявлены хронические неинфекционные заболевания (в том числе, связанные с перенесённой коронавирусной инфекцией), пациент ставится на диспансерное наблюдение. Также ему назначается соответствующее лечение и медицинская реабилитация, а кроме того, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации, - говорит член совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков, генеральный директор ООО «Капитал МС» Надежда Гришина.Проводится углублённая диспансеризация в медучреждениях по месту прикрепления. Записаться на неё можно не только при личном посещении или по телефону, но и через портал «Госуслуги». Если возникли дополнительные вопросы - нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО), контакты которой есть на полисе ОМС.Именно СМО осуществляют информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и, в первую очередь, при прохождении профилактических мероприятий. Ваша СМО пригласит вас на прохождение диспансеризации по телефону, SMS, электронной или обычной почте, если, конечно, ваши контакты не менялись. Если же они изменились, обязательно проинформируйте об этом своих страховщиков. Также ваша страховая компания обеспечит контроль за оказанием медицинской помощи, включая своевременную постановку на диспансерный учёт, назначение лечения в случае наличия хронических заболеваний.- Если у вас возникают трудности с оказанием медицинской помощи, например не соблюдаются сроки ее оказания или вас просят оплатить лечение, вы можете и должны обратиться в свою страховую медицинскую организацию, - отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Елена Третьякова. - Если на полисе не указан номер телефона, то номер телефона контакт-центра можно узнать на сайте своей страховой компании. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей проблемы.Специалисты «Капитал МС» информационно сопровождают застрахованных пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.