Тренировочный спарринг или избиение? Военный следственный отдел Следственного комитета России по...

Тренировочный спарринг или избиение? Военный следственный отдел Следственного комитета России по Владимирскому гарнизону начал проверку по материалам из соцсетей.- Быщ, быщ! Я его еще не тронул, а он "Ай" кричит...На видеозаписи молодой человек в бойцовских перчатках методично избивает солдата-срочника, не останавливаясь, даже когда тот падает. По предварительным данным, видео было записано на полигоне в Муромском районе, где в 2020-м году проходили учебные сборы. Обнаженный по пояс боец - это рядовой Асхаб Магомедов, который до армии занимался смешанными единоборствами. Сам Магомедов заявил, что командиры доверили ему проведение тренировочных спаррингов с личным составом, а его оппонент сам попросил провести тренировочный бой.Асхаб Магомедов, спортсмен:- Я увидел, что он не проявляет свой характер, и начал чуть пожёстче с ним работать. Ему не хватало дыхания, он начал плакать, и, естественно, я начал чуть построже с ним работать, дабы человек проявил свой характер.В настоящий момент, сообщают в военном следкоме, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.