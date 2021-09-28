За полгода российскую столицу посетили более 13 миллионов туристов.

За полгода российскую столицу посетили более 13 миллионов туристов.Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с представителями гостиничной отрасли. Глава города рассказал в ходе совещания, что за период с января по июнь 2021 года российскую столицу посетили более 13 миллионов туристов и экскурсантов. Он также поздравил работников отрасли с Днем туризма."Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 млн. гостей <...> Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное – дает работу тысячам жителей нашего города", – отметил мэр.Градоначальник обратил особое внимание на проблемы, возникшие в результате пандемии коронавируса. Собянин поблагодарил представителей гостиничной сферы за предоставление мест для проживания медработников."Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40%. Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году, я смотрю, уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что удастся выстоять" – подчеркнул Собянин.Кроме того, мэр Москвы отметил, что городские власти продолжают поддержку отрасли. Собянин заявил, что в этом году будет введено в эксплуатацию сразу 13 гостиниц, что является рекордом.