Злоумышленник, находясь в одном из магазинов по продаже мобильных телефонов и аксессуаров, воспользовался тем, что продавец отвлекся, и открыто похитил два дорогостоящих мобильных телефона...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения двух дорогостоящих мобильных телефонов из организации путем грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в одном из магазинов по продаже мобильных телефонов и аксессуаров, воспользовался тем, что продавец отвлекся, и открыто похитил два дорогостоящих мобильных телефона известного бренда. После чего попытался скрыться на электросамокате, но продавец выбежал из магазина следом и помешал ему забрать с собой гаджеты.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 1-й Останкинской улице задержали подозреваемого – 42-летнего москвича.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60