В 2024 году Суздалю исполнится тысяча лет - важная дата, чтобы сделать выводы о прошлом и...

В 2024 году Суздалю исполнится тысяча лет - важная дата, чтобы сделать выводы о прошлом и предложить новые идеи для будущего. В октябре в городе-музее состоится международная научно-практическая конференция "Одушевленный ландшафт". Какой будет программа, "Вестям" рассказал один из организаторов форума - Максим Привезенцев.В 2024 году Суздалю исполнится тысяча лет: организатор форума Максим Привезенцев рассказал о программе конференции "Одушевленный ландшафт"