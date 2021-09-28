Лучшие представители породы. В регионе прошла первая выставка спаниелей. Её посвятили памяти...

Лучшие представители породы. В регионе прошла первая выставка спаниелей. Её посвятили памяти знаменитой заводчицы Ольги Фроловой.Выставка прошла под эгидой "Владимирского областного общества охотников и рыболовов". Как подчеркнула организатор, эксперт-кинолог Вера Соломенцева, выставка обязательно станет традиционной. Собак оценивали в ринге по категориям. Участвовать в выставках щенки могут уже с 10 месяцев. Предельный возраст для выступлений - 10 лет. Пятимесячной Асе эксперты дали предварительные оценки и пожелали успеха в будущем первом показе, а 10-летнюю Берту, спаниеля-чемпиона проводили на пенсию.Ирина Милованова, эксперт по охотничьему собаководству:- Возможность в конце сезона, чтобы собаки получили дипломы, дипломы получили их потомки. Есть возможность повысить "классность", многие именно из-за этого сюда и приехали. Надеемся, что выставка получит дальнейшее развитие и будет укрупняться. Собак будет намного больше.