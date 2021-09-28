Найден спустя 80 лет. В Белоруссии обнаружили самолет с останками солдата из Гусь-Хрустального...

Найден спустя 80 лет. В Белоруссии обнаружили самолет с останками солдата из Гусь-Хрустального района.Тело земляка-летчика Великой Отечественной, младшего сержанта Петра Александровича Шмыгова, уроженца поселка Великодворский, было найдено в Кобринском районе Брестской области. Бомбардировщик принадлежал 140-му скоростному бомбардировочному полку, который приступил к боевым действиям уже 25 июня. В попытке остановить немцев полк был вынужден действовать без разведки и прикрытия. Для нашего солдата вылет стал роковым. На момент гибели ему было всего 20 лет.