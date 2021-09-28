В Коврове сгорела легковушка. ЧП произошло поздно ночью. Огнеборцы прибыли на место, но вызов в пожарную охрану поступил слишком поздно – спасти автомобиль было уже невозможно. Пожарные

В Коврове сгорела легковушка. ЧП произошло поздно ночью. Огнеборцы прибыли на место, но вызов в пожарную охрану поступил слишком поздно – спасти автомобиль было уже невозможно. Пожарные ликвидировали возгорание на 8 квадратных метрах. Судя по фото с места происшествия, автомобиль Мерседес старой модели выгорел полностью. Обошлось без погибших. Тушили иномарку 7 человек и 2 спецмашины.