Опытный образец уже установлен на Чистых прудах.

Новые комплексы регистрации нарушений Правил дорожного движения появятся в Москве. На этот раз с микрофонами. Их задача отслеживать слишком шумные мотоциклы и автомобили, которые доставляют неудобство жителям столицы по ночам. Особенно летом. Будут ловить любителей кататься без глушителей, с прямоточным выхлопом и необузданными сабвуферами.Не все новации ГИБДД и властей приживаются. Царьград уже сообщал об отказе от использования сдвоенных дорожных комплексов на подмосковных шоссе, где измерялась средняя скорость движения транспортного средства. Но тут все серьезно и власти уже подвели обоснование под ужесточение наказания за нарушение тишины в городе. В Мосгордуму направлен законопроект об увеличении в 10 раз штрафов за преднамеренное нарушение тишины со стороны автомобилистов.И все же, как потом в суде будут доказать, что звук принадлежит именно вашему транспортному средству? В московском департаменте транспорта пояснили, что в камерах используются направленные микрофоны. В доказательство будет прилагаться схема звуковых колебаний – на случай акустической экспертизы. Специалисты ЦОДД уже установили один из таких комплексов в районе Чистых прудов, пишет Коммерсант.