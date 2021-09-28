Мужчина погиб под колесами грузового автомобиля на М-7. Трагедия произошла поздно вечером накануне. По предварительным данным Госавтоинспекции, на 137-м километре М-7 фура сбила пешехода:

Мужчина погиб под колесами грузового автомобиля на М-7. Трагедия произошла поздно вечером накануне. По предварительным данным Госавтоинспекции, на 137-м километре М-7 фура сбила пешехода: 43-летний водитель большегруза допустил наезд на мужчину, который находился на трассе вне населенного пункта. Пешеход погиб на месте, его личность устанавливается, как и все обстоятельства аварии.