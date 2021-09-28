Полицейские изъяли коноплю и марихуану к местного жителя.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий.При личном досмотре фигуранта, а также в его квартире и гараже полицейские обнаружили более 28 граммов конопли и свыше 36 граммов марихуаны.Мужчина пояснил, что растения конопли самостоятельно вырастил на заброшенном участке и высушил для дальнейшего личного употребления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.