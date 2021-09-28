Жителей поселка Муромцево заливают фекальные реки. Люди устали от бездействия местной администрации и обратились на прямую линию с Президентом России. К проблеме подключились активисты

Жителей поселка Муромцево заливают фекальные реки. Люди устали от бездействия местной администрации и обратились на прямую линию с Президентом России. К проблеме подключились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сточные воды топят дома и огороды местных жителей. Ручей-вонючка бежит от улицы Садовой до Почтового переулка. Неонила Козодоева, жительница п. Муромцево: Я картошку еле успела вытащить.