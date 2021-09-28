Депутат Верховной рады от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Олег Волошин возмущен реакцией МИД Украины на контракт России и Венгрии.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин возмущен реакцией МИД Украины на контракт России и Венгрии.Накануне Венгрия заключила 15-летний контракт с "Газпромом" на ежегодную поставку 4,5 миллиарда кубометров газа. В МИД Украины пообещали обратиться в Еврокомиссию за оценкой соответствия соглашения европейскому законодательству. Контракт, заключенный между Москвой и Будапештом, в украинском ведомстве назвали необоснованным решением, которое было принято "в угоду Кремлю".Глава "Оператора ГТС Украина" Сергей Макогон заявил, что Киев может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Незалежную. В Будапеште сочли реакцию украинских дипломатов вмешательством во внутренние дела страны и объяснили, что соглашение заключено ради благополучия граждан и не имеет никакого отношения к межправительственным комиссиям. Украина и Венгрия также обменялись позициями по этому вопросу через послов.Наблюдая за происходящим, депутат Верховной Рады Олег Волошин заметил, что команда Владимира Зеленского продемонстрировала полный непрофессионализм. По мнению парламентария, Киев не имеет никакого права указывать Будапешту, с кем можно или нельзя заключать коммерческие соглашения.Также депутат отметил, что газ может поступать в Венгрию, минуя Украину, только после сооружения "Турецкого потока". Мол, предъявлять претензии необходимо было президенту ТурцииРеджепу Тайипу Эрдогану, причем раньше.