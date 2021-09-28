Задержанный показал полицейским места «закладок». Всего было обнаружено и изъято 52 свертка с неизвестным веществом, общей массой около 150 граммов...

Инспекторами ОБ ДПС УВД по ЮВАО задержан 57-летний житель столицы, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.В ходе надзора за дорожным движением инспекторы ГИБДД на улице Полбина остановили для проверки документов водителя легкового автомобиля. Находившийся за рулем гражданин при виде полицейских начал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у мужчины в карманах крутки обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения. Кроме того, задержанный показал полицейским места «закладок». Всего было обнаружено и изъято 52 свертка с неизвестным веществом, общей массой около 150 граммов.Согласно результатам проведенного исследования установлено, что часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Остальное вещество направлено на экспертизу.Установлено, что данные свертки 57-летний задержанный приобрел в сети Интернет с целью дальнейшего распространения тайниковым способом на территории района Печатники за денежное вознаграждение.Следственным отделением ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18