Семеро огнеборцев тушили грузовик на 13 километре трассе Владимир-Муром-Арзамас. Около 13.23 во вторник, 28 сентября, спасатели получили сообщение о возгорании грузового автомобиля в

Семеро огнеборцев тушили грузовик на 13 километре трассе Владимир-Муром-Арзамас. Около 13.23 во вторник, 28 сентября, спасатели получили сообщение о возгорании грузового автомобиля в Судогодском районе. Пожар начался прямо на трассе. Судя по всему, водитель успел остановиться на обочине, а само возгорание началось в кабине. Сотрудники МЧС не дали пламени распространиться по всему большегрузу, огонь был