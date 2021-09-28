Фигуранты похитили более 100 литров топлива из организации, в которой работали.

В начале сентября в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратились представители одной из организаций, сообщившие о пропаже более 100 литров бензина.При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГЭБиПК установили причастность к хищению двух работников организации. Ими оказались местные жители 1987 г.р. и 1972 г.р.Фигуранты слили бензин, чтобы в дальнейшем реализовать и поделить вырученные деньги между собой. Часть похищенного задержанные успели продать, оставшуюся изъяли сотрудники полиции.Следственным отделом в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.