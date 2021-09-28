За кражу бензина двоим жителям Юрьев-Польского района грозит до 5 лет лишения свободы. Одна из местных фирм обратилась в полицию с заявлением о пропаже 100 литров бензина. Правоохранители

За кражу бензина двоим жителям Юрьев-Польского района грозит до 5 лет лишения свободы. Одна из местных фирм обратилась в полицию с заявлением о пропаже 100 литров бензина. Правоохранители провели расследование. В итоге они вышли на двух работников предприятия 1987 года рождения и 1972-го. Фигуранты слили бензин, чтобы в дальнейшем реализовать и поделить вырученные деньги между