Смотрите в программе Вести-Владимир: - Урожай под угрозой? Циклон Роланд против...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Урожай под угрозой?Циклон "Роланд" против сельхозпроизводителей 33 региона. Ждать ли дефицита картофеля из-за долгих дождей?- Съезд урбанистовГород - удобный, дизайн - минималистичный. На «Урбанфесте» обсудили, каким должен быть Владимир будущего.- Дети - фронтуИ боевые вылеты "Владимирского школьника". Расскажем, как в годы войны ученики первой школы подарили фронту бомбардировщик.