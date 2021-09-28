Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Урожай под угрозой?
Циклон Роланд против...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Урожай под угрозой?
Циклон "Роланд" против сельхозпроизводителей 33 региона. Ждать ли дефицита картофеля из-за долгих дождей?
- Съезд урбанистов
Город - удобный, дизайн - минималистичный. На «Урбанфесте» обсудили, каким должен быть Владимир будущего.
- Дети - фронту
И боевые вылеты "Владимирского школьника". Расскажем, как в годы войны ученики первой школы подарили фронту бомбардировщик.