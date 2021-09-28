17,8 млн рублей из федерального бюджета дополнительно получила Владимирская область в рамках...

17,8 млн рублей из федерального бюджета дополнительно получила Владимирская область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на приобретение лесопожарной техники и оборудования. Это позволило закупить три специализированных полноприводных автобуса на базе автомобиля ГАЗ «САДКО-NEXT» для перевозки групп лесных пожарных при локализации и тушении крупных возгораний в лесном фонде региона.Машины предназначены для комплектования лесопожарных станций третьего типа (в местах, где леса имеют высокую степень пожароопасности). В Департаменте лесного хозяйства сообщили, что новые автомобили будут направлены в Гусь-Хрустальный, Ковровский и Петушинский районы в филиалы специализированного предприятия по тушению лесных пожаров ГАУ ВО «Владлесхоз».Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, что всего в рамках нацпроекта «Экология» во Владимирской области в этом году на обновление парка лесопожарной техники направлено 47,8 млн рублей. Ранее были закуплены тракторы МТЗ БЕЛАРУС-82.1, пожарные машины-автоцистерны АЦ 2,5-40, автомобили LADA NIVA и УАЗ- 390945 «Фермер» с противопожарным оборудованием, квадрокоптеры, мотовездеход, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, генераторы и другое оборудование. Эта техника поступила ещё весной, и уже использовалась в нынешнем сезоне.