Противоправное деяние выявлено участковыми уполномоченными при проведении профилактических мероприятий.

Участковым уполномоченным полиции ОП №3 УМВД России по городу Владимиру при проведении профилактических мероприятий выявлены факты нарушения миграционного законодательства местной жительницей.Установлено, что в период с 26 июня по 22 июля текущего года 21-летняя жительница областного центра оформила 30 уведомлений о прибытии иностранных граждан, указав местом их проживания свою жилплощадь.При проверке выяснилось, что реального намерения предоставить жилье у женщины не было.Отделом дознания в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации).