Счетная палата установила, что во Владимирской области 50 новых ФАПов попросту простаивают из-за отсутствия медперсонала и проблем с разрешительными документами. Коллегия госоргана

Счетная палата установила, что во Владимирской области 50 новых ФАПов попросту простаивают из-за отсутствия медперсонала и проблем с разрешительными документами. Коллегия госоргана финансового контроля проанализировало расход бюджетных денег на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2019-2020 годах, а также с начала 2021 года. Счетная палата выяснила, что из 342 ФАПов во Владимирской области до сих пор