Его предварительные итоги подвёл Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания,...

Его предварительные итоги подвёл Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия".Дорожный вопрос решён. Поселковую дорогу в Мелехове этим летом привели в идеальное состояние. Теперь передвигаться по ней сплошное удовольствие. В Ковровском районе в 2021-ом году отремонтированы дороги более чем в 40 населённых пунктах.Татьяна Петрова, жительница посёлка Мелехово:- Раньше это была заезженная, вечно грязная, щебенистая дорога. По которой не то, что ездить, пешком ходить было невозможно. Но сейчас, как вы сами видите, всё красиво и ровно! Спасибо!Красивые, ровные, а главное, новые дороги теперь во многих городах и посёлках Ковровского района. Глава администрации Вячеслав Скороходов признаётся: ещё никогда ремонтные работы не были столь масштабными.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Общий объём финансирования из областного бюджета составил более 42 миллионов рублей. Работы велись в таких крупных населённых пунктах, как посёлок Красный Октябрь, Красный Маяк, посёлок Мелехово, посёлок Достижение, деревня Ручей и много других населённых пунктов, которые давно не видели качественного ремонта дорог.Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения "Единой России" подчёркивает: за дороги во Владимирской области в этом году пришлось в буквальном смысле бороться. Изначально на ремонт местных дорог средств в областном бюджете не было заложено совсем. А когда депутаты фракции "Единая Россия" в региональном парламенте предложили направить на эти цели 1 миллиард 600 миллионов рублей, то встретили сопротивление и со стороны КПРФ и ЛДПР. И тем не менее, решение, которого ждали сотни тысяч жителей региона, состоялось. В итоге этим летом во Владимирской области было отремонтировано 325 километров автодорог. Качество работ контролировали не только активисты и депутаты "Единой России", но и сами жители. в том числе с помощью специальной горячей линии.Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- В текущем году мы открыли специальную рабочую линию по контролю за ремонтом этих дорог. На эту линию звонили жители Владимирской области и передавали свои пожелания по качеству дорог. Ну и самое главное- большое количество предложений было по дополнительному ремонту дорог. Если говорить в процентном отношении, то 5-7 процентов всего были жалобы на качество ремонта дорог, а остальные звонки касались просьб отремонтировать ту или иную улицу.По словам Владимира Киселёва, все предложения жителей по включению в список дополнительных дорог уже переданы главам муниципальных образований. Секретарь регионального отделения "Единой России" и председатель Законодательного Собрания уверен: ремонтные работы продолжатся и в ближайшие 3 года.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"