В Сети появилась видеозапись избиения рядового во время спарринга с бойцом ММА. Военный Следком начал проверку инцидента. Как предварительно установили следователи, видеозапись была

В Сети появилась видеозапись избиения рядового во время спарринга с бойцом ММА. Военный Следком начал проверку инцидента. Как предварительно установили следователи, видеозапись была сделана весной 2020 года. Тогда военнослужащих по призыву муромской понтонно-мостовой бригады отправили на полигон для прохождения учебных сборов. Среди срочников был рядовой Магомедов, который до службы занимался смешанными единоборствами. Находясь на полигоне,