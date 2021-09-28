Судебные приставы заставили дальнобойщика из Вязниковского района выплатить крупный штраф за нарушение ПДД. Как сообщает служба судебных приставов, 40-летний дальнобойщик получил штраф в 100

Судебные приставы заставили дальнобойщика из Вязниковского района выплатить крупный штраф за нарушение ПДД. Как сообщает служба судебных приставов, 40-летний дальнобойщик получил штраф в 100 тысяч рублей за езду с нарушением габаритов тяжеловесных транспортных средств. Нарушителя зафиксировала система автоматизированной фиксации на одной из дорог Пермского края. Должнику рассказали о последствия за неуплату штрафа, но платить мужчина