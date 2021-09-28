28.09.2021

2021-09-28 12:25:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (36(9782) от 28 сентября 2021 года).

«И ОПЕРА́ НА ВЫЕЗДЕ, КАК ПРЕЖДЕ»

5 октября 1918 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР специальным Постановлением утвердил «Положение об организации отделов уголовного розыска» на территории РСФСР. Подробнее на странице 2.



БЛАГОДАРИМ ЗА СПАСЕНИЕ

В полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Шолохова. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Читайте на странице 2.



РЕКОРДНАЯ ПОБЕДА

Ведущему бухгалтеру учётно-сводной группы Централизованной бухгалтерии УВД по ВАО Светлане ТИТАЕВОЙ довелось дважды подряд участвовать в ежегодно проводимом профессиональном конкурсе. И оба раза она становилась победителем. Продолжение на странице 3.



ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Свой юбилей отпраздновал подполковник милиции Валентин ЮРЧЕНКО, в прошлом начальник отдела кадров 69-й конвойной дивизии МВД СССР. Валентин Михайлович — ветеран, труженик тыла. Читайте на странице 3.



«СОТРУДНИКИ НАШЕГО ОТДЕЛА ЖИВУТ ЭТОЙ СЛУЖБОЙ»

Майор полиции Олег КУЗЬМИНОВ возглавляет отдел уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Под началом Олега Сергеевича подразделение удерживает одно из лидирующих мест в городе по основным показателям оперативно-служебной деятельности. Читайте на странице 4.



ГЛАВНОЕ — ОПЕРСКОЙ ХАРАКТЕР

В этом году служба, которая всегда считалась и уникальной, и одной из самых трудных, отмечает 103-летие. Накануне профессионального праздника корреспондент «Петровки, 38» побеседовал с начальником Отдела уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Альбертом УРАЗМЕТОВЫМ об особенностях работы подразделений, которые всегда были на передовой в борьбе с преступностью. Читайте на странице 5.



ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ АВГУСТ

Неожиданно тяжёлым выдалось лето 2018 года для сотрудников отделения уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино. В этом обычно спокойном и уютном спальном районе столицы случилось несколько убийств. Ситуация осложнялась тем, что в августе, когда они произошли, большинство личного состава находилось в отпуске. Подробнее на странице 6.



УСПЕЛИ ВОВРЕМЯ

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу лейтенанты полиции Дмитрий ШЕМАНЮК и Камиль САБЕРОВ доставили роженицу в столичный роддом, где на свет появился здоровый малыш. Продолжение на странице 6.



ВЕТЕРАНЫ МУРа ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

Накануне Дня работников уголовного розыска корреспондент газеты «Петровка, 38» посетил Совет ветеранов МУРа и встретился с одним из сильнейших сыщиков своего времени, председателем Совета, чтобы узнать, чем живёт сегодня ветеранская организация. Читайте на странице 7.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА — ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ

За плечами заместителя начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ВАО подполковника полиции Григория ЖИЛИНА — большой профессиональный опыт. Читайте на странице 8.



СВИДАНИЕ ОБОШЛОСЬ ДОРОГО

Сайты знакомств созданы для того, чтобы одинокие люди смогли найти свою вторую половинку. Однако часто на таких площадках промышляют аферисты. Вот эпизод, недавно появившийся в столичной криминальной хронике. Продолжение на странице 8.



ЛУЧШИЙ ПАПА ГОДА

Состоялась церемония награждения лауреатов премий «Papa Awards-2021» и «Bees Awards-2021». Организатором конкурса, направленного на поддержку и развитие семейных ценностей, традиционно выступил Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна». Подробнее на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



СЕМЕЙНЫЙ ВЫБОР — БЫТЬ ВРАЧОМ

По отзывам самих пациентов, в стоматологической поликлинике ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» царит домашняя, тёплая атмосфера. В том заслуга каждого, кто работает в данном медицинском учреждении. Продолжение читайте на странице 11.



ОБРАЩАТЬСЯ В УПРАВУ БЛАГОЧИНИЯ

Первые дни нового 1858 года Москва встречала практически без обер-полицмейстера: Тимашев-Беринг с октября минувшего 1857-го затих и практически никак себя не проявлял после скандального инцидента. Читайте на странице 12.



ЧИСТАЯ НОТА «СЕСТРЁНКИ СТАЛИНА»

(Окончание. Начало в № 35)

В современном мире все более-менее образованные люди знают, какую роль в лечении тяжёлых ранений и заболеваний играет пенициллин, который справедливо считается королём антибиотиков. Читайте на странице 13.



МИР ОБРАЗОВ СОВРЕМЕННОГО ВАЯТЕЛЯ

В конце 1970-х — начале 1980-х годов, в период учёбы в Курском государственном педагогическом институте, мне часто доводилось проходить мимо сквера в областном центре. Продолжение на странице 14.



«ОСЕНЯЯ СИМФОНИЯ» ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Чем-то это похоже на машину времени: из хмуроватого осеннего московского утра ты вдруг попадаешь в праздник. И мир вокруг расцветает волшебной россыпью красок: балерины в пачках, певицы в роскошных бальных платьях, музыканты, танцоры, акробаты, клоуны... Прекрасные, одухотворённые юные лица, творческая атмосфера, приподнятое настроение. И всё это — международный фестиваль-конкурс с поэтическим названием «Осенняя симфония». Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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