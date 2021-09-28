Что волновало жителей области на минувшей неделе и сколько обращений зафиксировал местный Центр...

Что волновало жителей области на минувшей неделе и сколько обращений зафиксировал местный Центр управления регионом? Об этом Вестям рассказал заместитель руководителя ЦУР Николай Полидовец.