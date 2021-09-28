Что волновало жителей области на минувшей неделе и сколько обращений зафиксировал местный Центр...
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2021-zamestitel-rukovoditelya-cur-vladimirskoj-oblasti-nikolaj-polidovec-rasskazal-ob-itogax-nedeli.html" target="_blank">Заместитель руководителя ЦУР Владимирской области Николай Полидовец рассказал об итогах недели</a> - Что волновало жителей области на минувшей неделе и сколько обращений зафиксировал местный Центр...
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2021-zamestitel-rukovoditelya-cur-vladimirskoj-oblasti-nikolaj-polidovec-rasskazal-ob-itogax-nedeli.html]Заместитель руководителя ЦУР Владимирской области Николай Полидовец рассказал об итогах недели[/url] - Что волновало жителей области на минувшей неделе и сколько обращений зафиксировал местный Центр...