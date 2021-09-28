Белокаменные златоглавые церкви, нарядные купеческие дома и резные деревянные терема со ставенками...

Белокаменные златоглавые церкви, нарядные купеческие дома и резные деревянные терема со ставенками и наличниками: ни шума, ни суеты. Это близкие и знакомые нам города ─ Гороховец и Суздаль. В Гороховце гости могут узнать историю богатейших купцов и погрузиться в их быт. В сказочных палатах резного терема ждёт гостей царь Горох. Суздаль, словно сошедший со страниц русских сказок, позволяет совершить путешествие во времени: туристы попадают в XIX век. Любители старины могут погулять на территории Музея деревянного зодчества и познакомиться с жизнью русских крестьян.Эксперты Отделения Владимир Банка России посчитали, что стоимость однодневной туристической поездки на выходной в эти малые города России в августе 2021 года составила около 3200 рублей в Суздаль и около 4300 рублей в Гороховец на двоих.Поездка стала дороже за год на 120 рублей в Суздаль и на 190 рублей в Гороховец. В расчете изменения стоимости поездки выходного дня или «индекса выходных туриста» использовались публикуемые Владимирстатом данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Владимирской области за август 2021 года в сравнении с августом 2020 года.Путешествие удобнее всего совершить на личном авто. Если до Суздаля дорога близкая (38 км), то до Гороховца – протяжённая (152 км), значит, денег на бензин уйдет побольше. В условиях повышения акцизов и роста спроса на горючее цена за литр бензина в августе 2021 года составила почти 50 рублей против 46,9 рублей годом ранее. Траты, из расчета 10 литров на 100 километров, составят около 380 рублей в Суздаль и 1500 рублей в Гороховец.Обед в ресторане даст возможность насладиться местной кухней. Он стал дороже на 106 рублей из расчета на 2 человек. За трапезу посетители заплатят около 2300 рублей. Во многом рост цен в ресторанах объясняется удорожанием продовольственных товаров из-за увеличения издержек производства, упаковки и доставки, а также увеличением расходов на средства для дезинфекции.Для привлечения туристов цены на экскурсии с августа прошлого года снизились с 353 до 330 рублей с пары.На память о пребывании в сказочных старинных городах можно запастись сувенирами: купить в подарок полотенце с вышивкой для родителей и местные сладости для детей. Повышение издержек производителей из-за роста цен на упаковочные материалы, логистику и продукты, отчасти вследствие роста мировых цен на продовольственные товары в начале 2021 года, привело к ускорению роста цен на сахар. Поэтому баночка с ягодным джемом или вареньем обойдется в 125 рублей, что на 17 рублей дороже, чем годом ранее. Увеличение издержек производства и доставки способствовало ускорению роста цен и на полотенца. Одно обойдется около 68 рублей за подарок на кухню.В целом поездка в выходные дни для наших земляков по подсчету Отделения Владимир стала лишь немного дороже, чем в прошлом году. Темп прироста «индекса выходных туриста» составил на поездку в Суздаль 4,0%, в Гороховец ─ 4,6% и сложился ниже уровня инфляции, которая во Владимирской области в августе составила 7,3%. Росстат учитывает изменение цен более чем на 500 товаров и услуг, которые отбираются на основании данных о фактических расходах жителей региона. Они позволяют произвести наиболее точную оценку региональной динамики цен в целом, тогда как расчет «индекса выходных туриста» предусматривает изменение цен только на пять товаров и услуг и показывает насколько изменилась цена рассмотренных туристических поездок в выходной день.