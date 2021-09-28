Соловьев призвал украинские власти решить проблему на Донбассе и только потом обращаться к Путину.

Соловьев призвал украинские власти решить проблему на Донбассе и только потом обращаться к Путину.Советник министра иностранных дел ЛНР Родион Мирошник рассказал в эфире программы "Воскресный вечер" о нарушении прав человека на Донбассе. По мнению политика, Украина продолжает игнорировать эти факты. Его поддержал телеведущий Владимир Соловьев, который назвал условия для встречи Путина и Зеленского.Тема встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского сегодня активно обсуждается экспертами. Меж тем, переговоры глав государства раз за разом откладываются. Это происходит, в том числе, из-за того, что Киев планомерно игнорирует Минские соглашения. В Кремле уверены, что ситуация на Донбассе – это конфликт внутри Незалежной, соответственно, властям нужно обращаться напрямую к народным республикам.Соловьев обратил внимание, что даже ООН признает дискриминацию на территории Украины. Журналист подчеркнул, что международная организация напрямую обвинила Незалежную в нарушении прав человека. Он также призвал украинские власти решить проблему на Донбассе и только потом обращаться к Путину."Нам плевать на мнение нацистской сволочи, нас волнует мнение реальных украинцев" – заявил Соловьев.Телеведущий озвучил огромный список условий, которые нужно выполнить Незалежной перед встречей Путина и Зеленского. Речь идет не только о прекращении "братоубийственной войны", но и выплате контрибуций Донбассу, а также о возвращении оккупированных территорий.Кроме того, Соловье призвал расследовать военные преступления, в том числе, произошедшие в Одессе, и наказать виновных. Журналист считает необходимым осудить убийц его коллеги Олеся Бузины. Он также считает нужным отменить "нацистские" законы. Только при выполнении этих условий власти Украины могут обращаться к Путину, уверен Соловьев.