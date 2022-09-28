В официальном телеграм-канале владимирского отделения «Единой России» опубликовано обращение губернатора области и по совместительству секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Авдеева.

В официальном телеграм-канале владимирского отделения «Единой России» опубликовано обращение губернатора области и по совместительству секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Авдеева. В нём он призывает коллег, однопартийцев, депутатов и общественников внимательнее следить за тем, что они говорят и пишут.«Недопустимо, чтобы желание быть на волне горячей темы заслоняло собой интересы государства и общества. Россия ждет патриотизма не на словах, а на деле», - заявил Александр Авдеев.