Меган Маркл после похорон королевы Елизаветы II продолжает сталкивать лбами членов семьи.

Меган Маркл после похорон королевы Елизаветы II продолжает сталкивать лбами членов семьи.8 марта умерла королева Великобритании Елизавета II. На трон взошел наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который теперь именуется Карлом III. Сразу после вступления в должность он первым делом понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл.Теперь ниже ранга герцога и герцогини Сассекских только принц Эндрю, который был лишен почетного титула после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Вскоре чета потребовала у королевской семьи дать их детям — трехлетнему Арчи и годовалой Лилибет — титулы принца и принцессы. Король согласился, но со множеством оговорок, что взбесило Маркл. Она заявила, что принц Гарри больше не будет поддерживать связь с отцом.Напомним, два года назад Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевских обязанностей и улетели жить на другой континент поближе к матери Маркл, где теперь и живут вместе с детьми. Вскоре после отъезда из королевства Маркл и принц Гарри дали интервью скандальной ведущей Опре Уинфри, после чего вся королевская семья сцепилась как змеиный клубок. Меган Маркл раскрыла множество ужасающих тайн королевы, в том числе расистские взгляды и дурной характер. После этого на Маркл посыпались множественные обвинения. Подданные Великобритании назвали ее меркантильной лицемеркой и змеей за то, что она увела принца из семьи.